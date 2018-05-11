HABER

Denizli'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 146 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 146 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan Ramazan C, örgüt üyesi olmadığını öne sürdüğü savunmasında uzun gözaltı süresinde gözünün mikrop kaptığını ve ameliyata karar verildiğini, cezaevinde iken ayağının kırıldığını belirterek en ağır adli kontrol uygulanarak tahliyesini talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların savunmaları ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi.

Mahkeme heyeti, ara kararda, tutuklu sanıklar Halil S, Ayşegül Y. ve Şenay S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

Denizli'de FETÖ/PDY il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!
FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ finans işadamı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.