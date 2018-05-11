Denizli'deki FETÖ/PDY davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 146 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.
Tutuklu sanıklardan Ramazan C, örgüt üyesi olmadığını öne sürdüğü savunmasında uzun gözaltı süresinde gözünün mikrop kaptığını ve ameliyata karar verildiğini, cezaevinde iken ayağının kırıldığını belirterek en ağır adli kontrol uygulanarak tahliyesini talep etti.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların savunmaları ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi.
Mahkeme heyeti, ara kararda, tutuklu sanıklar Halil S, Ayşegül Y. ve Şenay S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.
Denizli'de FETÖ/PDY il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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