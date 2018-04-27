Denizli'deki gıda zehirlenmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılan 80 anaokulu öğrencisi ve bir personel, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yukarı Mahalle'deki bir anaokulunda dün öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 80 öğrenci ile bir personelin tedavileri tamamlandı. Bu kişiler taburcu edilerek evlerine gönderildi.
İlçedeki bir anaokulunda karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 32 öğrenci ile bir personelin, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavilerine başlanmıştı. Ayrıca 48 öğrenci aynı hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştı.
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