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Denizli'deki gıda zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Valilik: - "Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı Anaokulunda dün meydana gelen gıda zehirlenmesi tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklanmıştır"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir anaokulunda meydana gelen gıda zehirlenmesinin tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında 26 Nisan'da "anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı Anaokulunda dün meydana gelen gıda zehirlenmesi tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklanmıştır. Bulantı ve kusma şikayetiyle Çivril Devlet Hastanesine 51'i çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere 66 hasta başvurmuştur. Hastaların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve soruşma başlatılmıştır."

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