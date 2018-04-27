Denizli'deki gıda zehirlenmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir anaokulunda meydana gelen gıda zehirlenmesinin tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında 26 Nisan'da "anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı Anaokulunda dün meydana gelen gıda zehirlenmesi tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklanmıştır. Bulantı ve kusma şikayetiyle Çivril Devlet Hastanesine 51'i çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere 66 hasta başvurmuştur. Hastaların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve soruşma başlatılmıştır."
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü
AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!
Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum