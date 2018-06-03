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Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

Denizli Tugay Komutanlığında 57 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Tugay Komutanlığında görev yapan 57 askerin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı, askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Denizli Tugay Komutanlığında, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıktığı, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığının, zehirlenme olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

Askerlerin akşam saatlerinde toplu olarak tugay revirine başvurduğu bildirilirken, 29 askerin, Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 23'ünün ise askeri hastanede tedavi altında olduğu, gerekli görülenlerin hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün işlem başlattığı kaydedildi.

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