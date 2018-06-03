Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, 11. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 62 askerden 60'ının taburcu edildiğini söyledi.

Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Tugay Komutanlığında görevli 62 askerin gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıkmasının ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındığını hatırlattı.

Askerlerin dün geceden itibaren tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Karahan, "Askerlerimizin sağlık durumlarını sürekli takip ediyoruz. Çok şükür hiçbirinde hayati tehlikenin olmaması sevindirici. Olayla ilgili Sağlık Müdürlüğü ve biz işlem başlattık. Yemeklerden ve sudan numune alınıp laboratuvara gönderildi." dedi.

Karahan, "11. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 62 askerden 60'ı taburcu edildi. 2 askerin tedavisi sürüyor. Onlar da yarın görevlerine dönebilecek." diye konuştu.

Denizli Tugay Komutanlığında görev yapan 62 asker dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Vali Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ile İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, tedavi gören askerleri ziyaret etmişti.

