Denizli'deki kuvvetli yağış

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ören yeri içindeki antik havuzu çevreleyen bölümde, tarihi vasfı olmayan bir beton duvar yıkıldı.

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağışın ören yeri içinde de sorunlara neden olduğunu belirtti.

Ören yeri içindeki Hierapolis Antik Kenti'nde, termal havuzun yanına yapılan ve tarihi vasfı olmayan beton duvarın bir bölümünün yağışın ardından yıkıldığını ifade eden Tali, şöyle konuştu:

"Antik havuzu çevreleyen alanda bulunan beton duvarın altındaki toprağın yağışlarla yumuşaması nedeniyle çöküntü oldu. Yıkılan alan yaklaşık 3 metre. Müze Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışma başlatıldı. Karar sonrası gerekli onarım işlemleri yapılacak." diye konuştu.

Tali, beton duvarın antik havuzun içine düşen parçalarının temizlendiğini, tarihi eserlerde herhangi bir zararın söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, Pamukkale'de travertenlerin ardından en çok ilgi gören tarihi zenginlikler arasında yer alıyor.

Kentte geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı ilçelerde, sel ve su baskınları yaşanmıştı.

