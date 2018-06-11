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Denizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle evleri ve işyerlerini su basarken, kullanılmayan bir eve de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.  Denizli'de bugün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağmur özellikle kent merkezinde etkili oldu.

Denizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle evleri ve işyerlerini su basarken, kullanılmayan bir eve de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Denizli'de bugün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağmur özellikle kent merkezinde etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, evleri ve işyerlerini su bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, işyerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Ayrıca su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar oluştu.

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Denizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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