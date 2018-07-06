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Denizli'deki yağlı güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:58 | Son Güncelleme

Denizli'deki yağlı güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Kale Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Kaledavaz Yağlı Pehlivan Güreşleri, Bayraktepe mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Er Meydanı'nda yapıldı.

Türkiye'nin değişik yerlerinden 420 pehlivanın katıldığı güreşlerin finalinde, geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ile Ali Yanatma karşılaştı.

İsmail Balaban, rakibini yenerek 24. Geleneksel Kaledavaz Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı oldu. Güreşlerde başpehlivan ikinciliğini Ali Yanatma, üçüncülükleri ise Hasan Cengiz ve Orhan Okulu elde etti.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale ve yöresinde ata sporu güreşlere yoğun ilgi olduğunu, bu ilgiye duyarsız kalmayarak geleneği sürdürdüklerini ifade etti.

Bu yıl 24'üncüsünü gerçekleştirdikleri güreşlere pehlivanların yoğun ilgisinin olduğunu dile getiren Sağınç, "Güreşseverlerimizin katılımının da oldukça yoğun olduğunu gördük. Güzel bir güreş oldu. Güreşseverlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Bu bilince sahip olan halkımız ve bizler, ata spor kültürümüzün bu güzel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere ata sporu güreşimizi halkımıza sevdirme çabası içindeyiz." dedi.

Başpehlivan İsmail Balaban'a Başkan Sağınç kemer, küçük güreşçilere de Kale Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım kitap hediye etti.

Güreşleri, Kale Kaymakamı Murat Güneş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol da izledi.

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