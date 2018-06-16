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Denizli'yi dolu ve yağmur vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat aralıksız dolu ile karışık yağan sağanak, şehir merkezinde etkili oldu.

Denizli'yi dolu ve yağmur vurdu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat aralıksız dolu ile karışık yağan sağanak, şehir merkezinde etkili oldu. Yollar dereye dönerken kimi sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Köprülü kavşak suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
Denizli kent merkezinde etkili olan dolu ile karşık sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar kısa sürede dereye döndü. Biriken sular nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Fatih Köprülü Kavşağı'nın alt girişi ve çıkışı yaklaşık 1 metre suyla doldu. Köprülü kavşağın suyla dolması nedeniyle Denizli-Antalya yönü yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Araçlar suyla dolu yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı, uzun kuyruklar oluştu. Bazı araç sürücüleri suda mahsur kaldı. Sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dokuzkavaklar Mahallesi, 2082 Sokak'ta 7 evi, su bastı. Evlerdeki elektronik eşyalar başta olmak üzere tüm eşyalar sular altında kaldı. Özellikle bodrum katlar tamamen suyla doldu. Vatandaşlar yaşadıkları duruma isyan etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) araçları su basan bölgelere sevk edildi. İtfaiye ve DESKİ ekipleri iş yerlerinde ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sorun yaşayan vatandaşların 185 numaralı DESKİ hattını arayarak bildirmeleri istendi.

FOTOĞRAF

Denizli'yi dolu ve yağmur vurduDenizli'yi dolu ve yağmur vurduDenizli'yi dolu ve yağmur vurduDenizli'yi dolu ve yağmur vurdu

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