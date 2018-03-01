Denli ailesinin yüzü Yunusemre’yle güldü

Yunusemre Belediyesi, Karaali Mahallesi’nde çıkan yangın sonucunda evleri büyük zarar gören ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Denli ailesine yardım elini uzattı. Belediye ekipleri, ailenin evini temizleyerek eşyalarını yeniledi.
Yunusemre Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Karaali Mahallesi’nde yaşayan ve elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri büyük zarar gören, eşyaları ise kullanılmaz hale gelen Denli ailesine de sahip çıktı. Yaşadığı mağduriyeti Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bildiren aileye yardım elini uzatan belediye ekipleri, yanan evi temizleyerek, hayırsever vatandaşlar tarafından belediyeye bağışlanan eşyaları, Denli ailesine teslim etti. Evde tamirat ve tadilat yapacak olan belediye ekipleri evi yeniden oturulabilir hale getirecek.
Ailenin evi temizlenerek eşyaları yenilendi
Aileyi ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, sıkıntılarını dinledi. Belediye olarak ‘Zor günler el ele aşılır’ şiarıyla hareket ettiklerini kaydeden Süzer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Denli ailemizin başına kötü bir olay gelmiş. Evi yanan, eşyaları kullanılamaz hale gelen aile müdürlüğümüze başvurdu. Yapılan incelemeler sonrasında ailemizin evi temizlenerek eşya yardımında bulunuldu. Tamirat ve tadilat ekibimiz yangında zarar gören yerleri onaracak. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, sosyal yardım çalışmaları konusunda oldukça duyarlı. Bizler de başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denli ailesinin mağduriyetini bir nebze de olsa azaltmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
“Allah başkanımızdan razı olsun”
Yaşadığı zor günleri Yunusemre Belediyesi’yle atlattıklarını dile getiren Necla Denli ise belediyeye teşekkür ederek, “Elektrik kontağından kaynaklanan yangında evimiz büyük zarar gördü, eşyalarımız yandı. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar ekibimiz önce evimizde temizlik çalışması yaptı, eşya yardımında bulundu. Allah Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den razı olsun. Çok teşekkür ederiz” dedi.
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!
Öğretmen, İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciyi dövdü!
Polis baskınında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı
Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...
İşte polisin yeni kıyafetleri
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
Bu haber gündeme bomba gibi düştü! Rusya lazer silahı geliştirdi!
Saadet Partisi liderinden olay iddia! Kadınların başörtüleri zorla çıkartıldı
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum