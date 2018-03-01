Denli ailesinin yüzü Yunusemre’yle güldü

Yunusemre Belediyesi, Karaali Mahallesi’nde çıkan yangın sonucunda evleri büyük zarar gören ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Denli ailesine yardım elini uzattı. Belediye ekipleri, ailenin evini temizleyerek eşyalarını yeniledi.

Yunusemre Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Karaali Mahallesi’nde yaşayan ve elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri büyük zarar gören, eşyaları ise kullanılmaz hale gelen Denli ailesine de sahip çıktı. Yaşadığı mağduriyeti Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bildiren aileye yardım elini uzatan belediye ekipleri, yanan evi temizleyerek, hayırsever vatandaşlar tarafından belediyeye bağışlanan eşyaları, Denli ailesine teslim etti. Evde tamirat ve tadilat yapacak olan belediye ekipleri evi yeniden oturulabilir hale getirecek.

Ailenin evi temizlenerek eşyaları yenilendi

Aileyi ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer, sıkıntılarını dinledi. Belediye olarak ‘Zor günler el ele aşılır’ şiarıyla hareket ettiklerini kaydeden Süzer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Denli ailemizin başına kötü bir olay gelmiş. Evi yanan, eşyaları kullanılamaz hale gelen aile müdürlüğümüze başvurdu. Yapılan incelemeler sonrasında ailemizin evi temizlenerek eşya yardımında bulunuldu. Tamirat ve tadilat ekibimiz yangında zarar gören yerleri onaracak. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, sosyal yardım çalışmaları konusunda oldukça duyarlı. Bizler de başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denli ailesinin mağduriyetini bir nebze de olsa azaltmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.