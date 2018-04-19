Depodan 2 milyon liralık beyaz eşya hırsızlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 milyon lira değerinde beyaz eşya hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir depodan son bir yılda yaklaşık 2 milyon lira tutarında 491 beyaz eşya çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Depo çevresinde araştırma yapan ekipler, yakındaki başka bir depoda beyaz eşya bulunduğunu tespit etti. Burada yapılan aramada, seri numaraları karşılaştırılan beyaz eşyaların çalıntı olduğu belirlendi.
Çalıştığı firmanın deposundaki eşyaları çalıp diğer depoya taşıdığı öne sürülen U.Ç. ile suç ortağı olduğu iddia edilen F.K, polis ekiplerince yakalandı. Depoda ele geçirilen eşyalar, firma yetkilisine teslim edildi.
Zanlıların, son bir yılda depodan malzeme çaldıkları, büyük kısmını farklı illerde bulunan spot mağazalara sattıkları, kazandıkları parayı otomobil satın almada ve eğlence mekanlarında harcadıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
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