"Depolanacak suyla 18 bin 550 dekar zirai arazi sulanacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, "Depolanacak su ile 18 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Çay Barajı'ndan Çay, Bolvadin ilçeleri ve Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun beldelerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacak günlük 30 bin 845 metreküp su sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürü Acu, Sandıklı'da düzenlenen temel atma töreninin ardından Çay Barajı inşaat alanına giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Acu, Çay Barajı inşaat çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, 2019'da bütün bileşenleriyle Afyonkarahisarlıların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Çay Barajı'nın temelden yüksekliğinin 105 metre ve 15,98 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu ifade eden Acu, şunları kaydetti:

"Depolanacak su ile 18 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Çay Barajı'ndan Çay, Bolvadin ilçeleri ve Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun beldelerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacak günlük 30 bin 845 metreküp su sağlanacaktır."