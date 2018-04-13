Deprem Antalya’nın ilçeleri ve çevre illerde de hissedildi

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ilçelerde ve çevre illerde de hissedildi. Alanya’da yaşayan birçok vatandaş, sarsıntı ile paniğe kapıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre Antalya’nın Akseki ilçesinde saat 20.14’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta’nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Alanya’da birçok vatandaş sarsıntı ile paniğe kapılarak kendini sokağa attı. İlçede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Alanya’da kafe işleten Cihat Doğan, "Kafenin 2’inci katında otururken birden sarsıldık. Ben ilk başta araba falan geçti zannettim. Yaklaşık 30 saniye sonra eşim aradı. Çocuklar yataktan fırlayarak uyanmış ve eşim hüngür hüngür ağlıyor. Ne olduğunu araştırmaya başladım ancak hiçbir haberde bulamadım. Daha sonra Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün sitesine girdim. Akseki bölgesi üzerinde deprem olduğunu gördüm. Allah beterinden korusun. Eğer bu depremde hasar görmüş kardeşimiz ve arkadaşlarımız varsa Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Kafede vakit geçiren Ali Oktay ise, depremden çok korktuklarını söyleyerek, ”O an kafede oturuyorduk. Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Burası deprem bölgesi olmadığı için ilk defa böyle bir şey yaşadık. Daha önceki rast geldiğimiz çok hafif şekildeydi ama şimdi bu kadar büyük bir şekilde hissettik. Çok korktum ve ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu.

Saat 20.14’de meydana gelen depremin ardından saat 20.55’te yine merkez üssü Akseki ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, artçı sarsıntılar sürüyor.