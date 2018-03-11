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Deprem Haftası etkinlikleri son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ Müdürlü tarafından 01-07 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen ile Deprem Haftası etkinlikleri son buldu.1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Malkara’da bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malkara Yurt Müdürlüğü ile Şarköy’de bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Şarköy Yurt Müdürlüğü öğrenci ve personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleşti.Yurtlarda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Deprem Haftası etkinlikleri son buldu

Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ Müdürlü tarafından 01-07 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen ile Deprem Haftası etkinlikleri son buldu.
1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Malkara’da bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malkara Yurt Müdürlüğü ile Şarköy’de bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Şarköy Yurt Müdürlüğü öğrenci ve personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleşti.
Yurtlarda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen deprem tahliye tatbikatı ile Deprem Haftası etkinlikleri son buldu.

Deprem Haftası etkinlikleri son buldu

Deprem Haftası etkinlikleri son buldu

Deprem Haftası etkinlikleri son buldu

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