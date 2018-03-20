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Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Resmi gazetede yeni deprem riski haritasının hazırlandığının duyurulmasından sonra AFAD'ın internet sitesinde deprem riski haritası yayımlandı. Site sayesinde oturduğunuz yerin deprem riski derecesini öğrenebilirsiniz. Peki deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Deprem riski nasıl öğrenilir?

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Türkiye'nin deprem gerçeği vatandaşları tedirgin ediyor. Herkes yaşadığı yerin deprem riski nedir merak ediyor ki güncel bir Türkiye deprem riski haritası hazırlandı. Resmi Gazete'de Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'nın hazırlandığı ve depreme karşı alınacak önlemlerin, güçlendirme çalışmalarının vb. Buna haritaya göre yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca açıklamada deprem riski sorgulama olanağı sağlayacak haritanın online olarak AFAD'ın internet sitesinde yayımlanacağı da belirtilmişti!

DEPREM RİSKİ SORGULAMA

AFAD yani AFET ve ACİL Durum Yönetim Başkanlığı bünyesinde yayımlanan deprem riski sorgulama haritasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Henüz test aşamasında olan haritayı kullanabilmek için bulunduğunuz yerin koordinatlarını girip raporlama butonununa tıklayarak söz konusu yerin deprem riskini görebilirsiniz.

Deprem riski sorgulama haritası için tıklayınız

deprem tehlikesi haritası riskli alanlar

Koordinat öğrenme: Bulunduğunuz yerin koordinatlarını ise Google Haritalar uygulaması ile öğrenebilirsiniz. Google'ın haritalar uygulamasında deprem riskini öğrenmek istediğiniz yeri işaretleyin. İşarete sağ tıklayıp "Burası neresi" seçeneğine girerseniz ekranın alt kısmında söz konusu yerin koordinatlarını görebilirsiniz.

koordinat oğrenme

RİSKLİ BÖLGELERDE ARTIŞ

Haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti. AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi. İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.

DEPREM RİSKİ HARİTASI AÇILMIYOR

Vatandaşların yoğun ilgisinin beklendiği deprem haritasında an itibariyle (20 Mart 2018, 10.00) ulaşılamıyor. Haritanın açılmama sebenin yoğunluk mu yoksa test aşamasında olduğundan erişime kapatılması mı olduğu bilinmiyor.

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