Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Türkiye'nin deprem gerçeği vatandaşları tedirgin ediyor. Herkes yaşadığı yerin deprem riski nedir merak ediyor ki güncel bir Türkiye deprem riski haritası hazırlandı. Resmi Gazete'de Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'nın hazırlandığı ve depreme karşı alınacak önlemlerin, güçlendirme çalışmalarının vb. Buna haritaya göre yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca açıklamada deprem riski sorgulama olanağı sağlayacak haritanın online olarak AFAD'ın internet sitesinde yayımlanacağı da belirtilmişti!

DEPREM RİSKİ SORGULAMA

AFAD yani AFET ve ACİL Durum Yönetim Başkanlığı bünyesinde yayımlanan deprem riski sorgulama haritasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Henüz test aşamasında olan haritayı kullanabilmek için bulunduğunuz yerin koordinatlarını girip raporlama butonununa tıklayarak söz konusu yerin deprem riskini görebilirsiniz.

Deprem riski sorgulama haritası için tıklayınız

Koordinat öğrenme: Bulunduğunuz yerin koordinatlarını ise Google Haritalar uygulaması ile öğrenebilirsiniz. Google'ın haritalar uygulamasında deprem riskini öğrenmek istediğiniz yeri işaretleyin. İşarete sağ tıklayıp "Burası neresi" seçeneğine girerseniz ekranın alt kısmında söz konusu yerin koordinatlarını görebilirsiniz.