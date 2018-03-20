Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Türkiye'nin deprem gerçeği vatandaşları tedirgin ediyor. Herkes yaşadığı yerin deprem riski nedir merak ediyor ki güncel bir Türkiye deprem riski haritası hazırlandı. Resmi Gazete'de Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'nın hazırlandığı ve depreme karşı alınacak önlemlerin, güçlendirme çalışmalarının vb. Buna haritaya göre yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca açıklamada deprem riski sorgulama olanağı sağlayacak haritanın online olarak AFAD'ın internet sitesinde yayımlanacağı da belirtilmişti!
AFAD yani AFET ve ACİL Durum Yönetim Başkanlığı bünyesinde yayımlanan deprem riski sorgulama haritasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Henüz test aşamasında olan haritayı kullanabilmek için bulunduğunuz yerin koordinatlarını girip raporlama butonununa tıklayarak söz konusu yerin deprem riskini görebilirsiniz.
Deprem riski sorgulama haritası için tıklayınız
Koordinat öğrenme: Bulunduğunuz yerin koordinatlarını ise Google Haritalar uygulaması ile öğrenebilirsiniz. Google'ın haritalar uygulamasında deprem riskini öğrenmek istediğiniz yeri işaretleyin. İşarete sağ tıklayıp "Burası neresi" seçeneğine girerseniz ekranın alt kısmında söz konusu yerin koordinatlarını görebilirsiniz.
RİSKLİ BÖLGELERDE ARTIŞ
Haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti. AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi. İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.
DEPREM RİSKİ HARİTASI AÇILMIYOR
Vatandaşların yoğun ilgisinin beklendiği deprem haritasında an itibariyle (20 Mart 2018, 10.00) ulaşılamıyor. Haritanın açılmama sebenin yoğunluk mu yoksa test aşamasında olduğundan erişime kapatılması mı olduğu bilinmiyor.
'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'
Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum