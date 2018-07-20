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Deprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı'nda, 2 gündür bölgede yaşanan depremler sonrası çamur kaynamaya başladı.

Deprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı'nda, 2 gündür bölgede yaşanan depremler sonrası çamur kaynamaya başladı. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki, riskli bir durum olmadığını söyledi.
Mazgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğan, toplam uzunluğu 83 kilometre olan Savrun Çayı'nın Kadirli ilçesinden geçen bölümünde, sabah saatlerinde suyun içinde çamur kaynamaya başladı. İlçenin ortasından geçen çaydaki durumu gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki ise riskli bir durum olmadığını söyledi. Baki, "Bölgede peş peşe 2.3, 2.2, 2.3. ve bu sabah 2.1 büyüklüğünde yüzeye yakın depremler oldu. Sismik aktivite bölgede yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bakıldığı zaman risk görünmüyor. Ancak, bu hareketliliği ve Savrun Çayı'ndaki son durumu izlemeye aldık" dedi.

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Deprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadıDeprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadıDeprem sonrası Savrun Çayı'nda çamur kaynadı

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