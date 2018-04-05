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Deprem tehlike haritası değişti risk değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde AFAD tarafından yeni deprem tehlike haritası yayımlandı.

Deprem tehlike haritası değişti risk değişmedi

Geçtiğimiz günlerde AFAD tarafından yeni deprem tehlike haritası yayımlandı. Haritaya göre tehlikenin bazı yerlerde azaldığı görülürken, önemli bir deprem kuşağı bölgesinde yer alan Türkiye’de riskin değişmediği belirtildi.
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni haritada bazı bölgelerde tehlikenin ivme değerleri baz alınarak değiştiği görüldü. Uzmanlar, tehlikenin değişiminin riski etkilemeyeceğini belirterek, binaların zemin etütleri sağlandıktan sonra sağlam şekilde yükseltilmesini önerdi.

“Yeni harita ivme değerlerine göre hazırlanmıştır”
Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu, eski haritada deprem kaynağının belirli güzergahlara uzaklıkları hesaplanarak oluşturulduğunu yeni haritada ise ivme değerlerinin hesaplandığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. İmamoğlu, “Zemin sağlamlığına bağlı olarak değerlerin azaldığı görülmüştür. Bu nedenle gerçek durum, esas binaların yıkımına neden olan yer ivme değerleri olduğu için tamamen yer ivme değerleri hesaplanarak bu yeni harita çıkarılmıştır” dedi.

“Türkiye’de deprem riski çok fazla değişmemiştir”
Türkiye’de deprem riskinin eskiden hangi düzeydeyse şimdi de çok fazla değişmediğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. İmamoğlu, şunları söyledi:
“Önemli bir deprem kuşağında olmamız nedeni ile o riskimiz hala vardır. Ancak belirli noktalardaki ivme değerlerine bağlı olarak bazı yerlerde daralmalar gözükmektedir. Ama bazı yerlerde normal riskler iki katına çıkmış durumdadır. Özellikle risk değerlerini vereceğimiz zaman yapıların yükseklik durumu, deprem olabilecek yerin yerleşim yerlerine uzaklığı, zemin parametreler göz önüne alınarak risklerin değerlendirilmesi lazım. Şu andaki tehlike haritasıdır. Tehlike farklıdır risk farklıdır. Bazen buradaki daha düşük ivme değerlerinde bile çok büyük yıkımlara neden olabilir. Zemin durumunun dikkate alınarak hesaplamalar yapmak lazım.”

“Bazı bölgelerdeki sensor eksikliği dikkat çekiyor”
Deprem tehlike haritasının hazırlanırken bazı bölgelerdeki sensor eksikliğinin hissedildiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. İmamoğlu, “Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi veya Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde hareketlilik azdır ama yüksek magnitetli depremler olabiliyor. Tanınmış olan bölgelerde sensor var ama diğer taraflarda sensor eksikliğinin olduğunu görüyoruz. İnsanlar artık burada risk yoktur havasına girmesinler, zeminlerini iyi etüt etsinler” diye konuştu.

Deprem tehlike haritası değişti risk değişmedi

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