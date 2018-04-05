Deprem tehlike haritası değişti risk değişmedi

Geçtiğimiz günlerde AFAD tarafından yeni deprem tehlike haritası yayımlandı. Haritaya göre tehlikenin bazı yerlerde azaldığı görülürken, önemli bir deprem kuşağı bölgesinde yer alan Türkiye’de riskin değişmediği belirtildi.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni haritada bazı bölgelerde tehlikenin ivme değerleri baz alınarak değiştiği görüldü. Uzmanlar, tehlikenin değişiminin riski etkilemeyeceğini belirterek, binaların zemin etütleri sağlandıktan sonra sağlam şekilde yükseltilmesini önerdi.

“Yeni harita ivme değerlerine göre hazırlanmıştır”

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu, eski haritada deprem kaynağının belirli güzergahlara uzaklıkları hesaplanarak oluşturulduğunu yeni haritada ise ivme değerlerinin hesaplandığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. İmamoğlu, “Zemin sağlamlığına bağlı olarak değerlerin azaldığı görülmüştür. Bu nedenle gerçek durum, esas binaların yıkımına neden olan yer ivme değerleri olduğu için tamamen yer ivme değerleri hesaplanarak bu yeni harita çıkarılmıştır” dedi.