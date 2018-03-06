Deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1-7 Mart Deprem haftası nedeniyle Haydarçavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılan tatbikat, okul öğrencilerine verilen eğitim ile başladı. Senaryo gereği depremin başlamasıyla çalınan sirenler eşliğinde okuldaki öğrencileri hızla okulu boşalttılar. Yaralanan öğrenciler sedye ile güvenli alanlara taşındı. Bahçede çıkan temsili yangın öğrenciler tarafından söndürüldü. Yukarıda mahsur kalan insanlar için şişirilen hava yastığına gönüllü iki öğretmen 3. kattan atlayarak kurtulmayı başardı.

Haydarçavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cihat Alat, öğrencileri yangın ve depreme karşı hazırlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptıklarını belirterek “ Olası bir deprem ve yangında öğrencilerin neler yapması gerektiğini, okulu nasıl ve hangi koridorları kullanarak terk edeceklerini, çıkan yangınlardan nasıl korunacaklarını öğretmek amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik “ dedi.