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Depremde cezaevinden firar eden kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Depremde cezaevinden firar eden kişi yakalandı

Van'da 7 yıl önce meydana gelen depremde cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden F.A'nın Başkale ilçesindeki evine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, F.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı belirlendi.

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Cezaevi firarisi deprem Van

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