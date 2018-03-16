Depreme dayanıklı olmayan cami yıkıldı

Akçakoca Dadalı köyünde yıllarca önce inşa edilen, köy cami yıkıldı. Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami yıkım çalışması sona erdi.

Akçakoca’da 160 haneli 830 nüfusa sahip olan Dadalı köyünde köy meydanında bulunan caminin deprem analizleri yaptırıldı. Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen köy cami yıkım çalışması tamamlandı. Köy Muhtarı Cemil Çakmak, depreme dayanıklı olmayan caminin yıkım çalışması yapıldığını yerine tekrar daha sağlam ve depreme dayanıklı cami yapılacağını belirtti.