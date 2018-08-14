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 Depremi bire bir yaşatan müze

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de ilk olma özelliği taşıyan İzmit'teki 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, deprem sırasında yapılacakların gelecek öğretilmesi ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için bilinçlenme sağlıyor.

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TÜRKİYE'de ilk olma özelliği taşıyan İzmit'teki 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, deprem sırasında yapılacakların gelecek öğretilmesi ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için bilinçlenme sağlıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 17 adımda ve 45 dakikada gezilebilen müzenin, deprem gerçeği konusunda bilgilenmeyi sağladığını söyledi.

İzmit Belediyesi tarafından 19 Mart'ta, Cephanelik bölgesinde, 1740 metrekarelik alanda, yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak ve depremle ilgili farkındalık oluşturmak üzere hayata geçirildi. 17 tematik adımdan oluşan müzedeki deprem simülatöründe sarsıntı, ses, toz, ışık gibi benzetim yoluyla depremi bire bir yaşayanlar, dışarı çıktıklarında yıkılmış evlerle karşılaşıyor. Simülasyon odasının ardından deprem gecesinin sabahına doğru yolculuk yapılıyor. Deprem geçirmiş 3 boyutlu evin bulunduğu sokaktan geçiliyor. İzmit ve Gölcük'te çekilen dev fotoğraflarla depremin yaşandığı evin içine giriliyor.

'FARKINDALIK YARATMA ADIMI'

Deprem müzesinin 17 adımda, 45 dakikada gezilebildiğini anlatan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Türkiye'mizdeki depremle ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleriyle burayı şekillendirdik. Burası 17 adımda, 45 dakikada gezilen bir müze ve aynı zamanda dökümantasyon merkezi, eğitim ve farkındalık merkezidir. 17 adım, 17 Ağustos'tan geliyor. 45 dakika da 45 saniyeden geliyor. Burada deprem gerçeğinin bilimsel temellerinden başlayıp dünya var olduğundan beri kayıtlı depremlerin tümünün bilgilerinin olduğu, depremin oluş mekanizmaları, dünyanın hareketleri ve deprem sarsıntısıyla simülasyon odası ve depremle ilgili görsel olarak zenginleştirilmiş dünyadaki afetlerde canlı ve seslerin olduğu bir farkındalık yaratma adımıdır. Kocaeli'nde arama kurtarma, medikal müdahale, seyyar ambulans, helikopter ambulans gibi Kocaeli bu konularda çok iyi konuma geldi ve Türkiye'de buna yakındır; ancak eksikliklerimiz var. Hala depremden yorulan çarpık yapılaşmış, plansız yapılaşmış bölgelerimiz var. Riskli olan binalarımızı yıktık. Ağır hasarlı kalmadı ama orta hasarlı olup depremde yorulmuş çok da içimize sinmeyen gecekondu bölgelerimiz, risk alanlarımız var. Bu konularda daha hızlı hareket etmeliyiz" diye konuştu.

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