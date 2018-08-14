 Depremi bire bir yaşatan müze

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TÜRKİYE'de ilk olma özelliği taşıyan İzmit'teki 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, deprem sırasında yapılacakların gelecek öğretilmesi ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için bilinçlenme sağlıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 17 adımda ve 45 dakikada gezilebilen müzenin, deprem gerçeği konusunda bilgilenmeyi sağladığını söyledi.

İzmit Belediyesi tarafından 19 Mart'ta, Cephanelik bölgesinde, 1740 metrekarelik alanda, yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak ve depremle ilgili farkındalık oluşturmak üzere hayata geçirildi. 17 tematik adımdan oluşan müzedeki deprem simülatöründe sarsıntı, ses, toz, ışık gibi benzetim yoluyla depremi bire bir yaşayanlar, dışarı çıktıklarında yıkılmış evlerle karşılaşıyor. Simülasyon odasının ardından deprem gecesinin sabahına doğru yolculuk yapılıyor. Deprem geçirmiş 3 boyutlu evin bulunduğu sokaktan geçiliyor. İzmit ve Gölcük'te çekilen dev fotoğraflarla depremin yaşandığı evin içine giriliyor.