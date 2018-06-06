Depremi simülasyon tırında yaşayarak öğreniyorlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırıyla depremden nasıl korunacaklarını ve deprem sonrası ne yapacaklarını yaşayarak öğreniyor.

Deprem simülasyon tırında, Düzce, Van, Bingöl ve İzmit depremlerinin büyüklükleri birebir yaşatılırken, AFAD Eğitim Merkezi öğretmeni Nuray Kaya tarafından vatandaşlara, deprem sırası ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatılıyor.

AFAD Karabük İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları depreme karşı eğitmeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkede en çok zarar veren afetin deprem olduğunu ifade eden Erbay, "Afetlere karşı bilinçlenmemiz lazım. Deprem simülasyon tırımızı buraya getirdik. Vatandaşlarımıza burada depremi birebir yaşatmaya çalışıyoruz. Deprem anında, deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini eğitmenlerimiz anlatıyor. AFAD olarak önceliklerimizden birisi vatandaşlarımızı afetlere karşı eğitmek, dirençli bir toplum oluşturmak. Bununla ilgili çalışmalarımız her zaman devam edecek." diye konuştu.