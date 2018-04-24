Depremin vurduğu Samat’ta vatandaşlar eşyalarını kurtarma telaşına girdi

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar hasar gören binaların içerisine girerek, eşyalarını kurtarma telaşına girdi.
Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü merkez üssü olan ve gece saat 03.34’de meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar kısmen veya büyük kısmı yıkılan binalara girerek hayatlarını hiçe saydı. Vatandaşlar evlerinde bulunan eşyaları çıkartmanın telaşına düştü.
5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük panik yaşayan, artçı sarsıntılara aldırış etmeyen vatandaşlar eşyaları tek tek çıkarttı.
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