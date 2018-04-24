Depremzedelere sıcak yemek ikramı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşanan deprem sonrasında vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuldu.
Samsat ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlara Beşir Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 2 bin 500 kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Yapılan yemek ikramının ardından vatandaşlar Kızılay İkram Aracından ise çay, su, çorba, bisküvi gibi ikramlardan faydalandı.
Yemek dağıtımıyla alakalı açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Yurt Dışı Yardımlar Sorumlusu Abdulhakim Bayram, deprem haberini alır almaz bölgeye geldiklerini şuanda 2 bin 50p kişilik yemek dağıtımında bulunduklarını belirtti. Bayram, “Bugün aş evi tırımızda yola çıktı. Yarın ve bundan sonra kaldığımız sürece günlük iki öğün yaklaşık 3 bin kişilik yemek dağıtımlarında bulunacağız” dedi.
Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama
Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum