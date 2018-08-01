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Dera ve Kuneytra'dan tahliye edilen ailelere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

Dera ve Kuneytra'dan tahliye edilen ailelere insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinden Halep'in batı kırsalına tahliye edilen 144 aileye çeşitli insani yardım malzemeleri dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH ekiplerinin, Dera ve Kuneytra'dan tahliye edilenlerin de yardımına koştuğunu belirtti.

Tahliye edilen 144 aileye, Meyzenaz Geçici Konaklama merkezinde gıda kolisi, hijyen paketi, mutfak seti ve sıcak yemek dağıtımı yapıldığını aktaran Tosun, şunları kaydetti:

"Tahliye süreci boyunca Dera ve Kuneytra'dan gelen aileleri Hama kırsalındaki Madik Kalesi yakınlarında karşıladık. Tahliyelerin parça parça yapılması sonucu toplamda 10 bin 364 kişi İdlib ve Halep'in batı kırsalına geldi. Gelenlere ilk etapta hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Kafilelerin güvenli bir şekilde Halep’in batı kırsalına intikal etmesinden sonra tahliye edilenlerden 144 aile Meyzenaz Geçici Barınma Merkezine yerleştirildi."

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Anahtar Kelimeler:
Dera İHH insani yardım Suriye yardım

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