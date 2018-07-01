Dera'dan göç eden sivillerin sayısı 200 bine yaklaştı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, ülkenin güneybatısındaki Dera iline geçen ay başlattıkları saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurdu.
SNHR, Esed rejimi ve destekçilerinin geçen ay Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırılara ilişkin rapor yayımladı.
Raporda Esed rejiminin, Rusya'nın hava desteğiyle 15-30 Haziran'da Dera'ya düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk ve 43'ü kadın olmak üzere en az 214 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Raporda saldırılar yüzünden 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Rejim güçleri ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik kara operasyonu başlatmıştı.
Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel anlaşma kapsamına almıştı.
ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.
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