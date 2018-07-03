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Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 330 bine dayandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Rejim güçlerinin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 270 ila 330 bin olduğu açıklandı - WFP Sözcüsü Bettina Luescher: - "Bu, Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana en büyük nüfus göçüdür"

CENEVRE (AA) - Suriye'de rejimin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç edenlerin sayısının 270 bin ila 330 bin olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, artan saldırılar nedeniyle Dera'daki durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

Throssell, Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera iline düzenlenen saldırılardan kaçan binlerce sivilin Ürdün sınırında mahsur kaldığını belirterek Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelere sınırlarını açma çağrısında bulundu.

"Suriye'deki çatışmaların başlamasından bu yana Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün başta Suriye'den olmak üzere çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz." diyen Throssell, Suriye'nin güneyinde yerlerinden edilen siviller için de sınırların açık tutulmasının önemine işaret etti.

- "Suriye'deki en büyük nüfus göçü"

Öte yandan BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luescher, hafta sonu Dera'da yerinden edilenlerin sayısında "dramatik" bir artış olduğunu vurguladı.

Sözcü Luescher, tahminlerine göre Dera'da 270 ila 330 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşarak Dera'yı terk eden sivillerin Ürdün sınırı ve Golan Tepeleri gibi nispeten daha güvenli bölgelere kaçtığını kaydetti.

WFP'nin bölgedeki 200 bin dolayında sivile acil gıda yardımında bulunduğunu aktaran Luescher, "Bu, Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana en büyük nüfus göçüdür." ifadesini kullandı.

Beşşar Esed rejimi yaklaşık iki hafta önce İran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyinde muhalefetin kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonlarına başlamıştı. Güneydeki Dera'nın doğusundaki bazı bölgeleri ele geçiren rejim güçlerinden kaçan halk yakındaki Ürdün sınırında toplanıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) önceki gün, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Dera iline geçen ay başlattığı saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurmuştu. Söz konusu rapora göre, mayıs ayı ortasından itibaren başlayan saldırılar sonucu 43'ü kadın, 65'i çocuk olmak üzere 214 sivil hayatını kaybetmişti.

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