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Dera'dan zorunlu tahliyeler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Suriye'nin Dera ilinden tahliye edilmek zorunda kalan askeri muhalif ve sivilleri taşıyan ilk konvoy İdlib'e doğru hareket etti

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'nin güneybatısında yer alan Dera ilindeki askeri muhaliflerle Rusya arasında varılan mutabakat sonucu Beşşar Esed rejimiyle uzlaşıyı kabul etmeyen ve bölgeden göç etmek zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu yola çıktı.

Dera'daki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, 6 Temmuz'da Deralı askeri muhaliflerle Rusya arasındaki ateşkes gereği, ilk etapta Dera il merkezindeki Dera el-Belede semtinden askeri muhalif ve sivilleri taşıyan tahliye konvoyu, ülkenin kuzeyindeki İdlib'e doğru hareket etti.

15 otobüslük ilk tahliye konvoyunda yaklaşık 700 kişi yer alıyor.

Öte yandan Deralı askeri muhalifler, ateşkes imzalanmasından birkaç gün sonra rejim ve Rusya hakkında "ateşkese uymayarak ülkenin kuzeyine göç etmek isteyenleri engelleme" suçlamasında bulunmuştu.

- Ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dera Esed Rusya Suriye zorunlu tahliye

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