Derbent TOKİ evleri için gün sayıyor

Konya’nın Derbent İlçe Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni konutlarla evi olmayanlar ev sahibi olacak.

2018 yılının Ekim ayında vatandaşlara teslim edilecek olan dairelerin yapımında sona gelindi. Kuraların çekilmesiyle birlikte ev sahibi olmanın hayallerini kuran vatandaşlar, binaların iç dekorasyon ve son rötuşların tamamlanmasıyla birlikte evlerine kavuşacaklar. Konutların çevre düzenlemesi için de çalışmalar hızlandı.

Kuraların çekilmesiyle birlikte ev sahiplerinin yeni evleri için plan yapmaya başladığını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, konutların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi. Başkan Acar, “Göreve gelirken hemşehrilerimize bir takım sözler verdik. İlçemizi Konya’nın en güzel ilçelerinden biri haline getireceğimizi ilk günden itibaren dillendirdik. Yaptığımız yatırımlar, hizmetler ve projeler ile Derbent sürekli Konya gündeminde yer aldı ve bundan sonra da yer almaya devam edecek. Çok şükür bugün sizlere verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yıllardır ev sahibi olmayı bekleyen hemşehrilerimizin bir kısmı bugün o hayaline kavuşacak. İnşallah ilerleyen süreçte daha fazla konutun yapıldığı bir kurayı daha halkımızla birlikte yaparız. 47 konutumuzu Ekim ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Derbentimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.