Derbent’e kar sürprizi

Konya’nın Derbent ilçesi, Mart ayının son gününde yağan kar sonrası beyaza büründü.
Derbent ilçesinde dünden bu yana etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sabah saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya’nın Kayak Merkezi olacak Derbent ilçesine yağan kar yağışının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bahar mevsimi ile birlikte bölgemize çiftçimiz için yağmur, Aladağ’ımız için de kar yağmasını bekliyorduk. Cenab-ı Hak şükürler olsun her ikisi yağışı da verdi. Önce yağmur, ardından gelen karla birlikte hem vatandaşlarımız, hem de çiftçilerimizin yüzü güldü. Yağışların bölgemizdeki sulama suyu ihtiyacını karşılayan göl ve göletlerin doluluk oranına da olumlu katkılar yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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