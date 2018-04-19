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DERBİ MAÇI: GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi. Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu.
Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Beşiktaş taraftarının stada gelişi
- Otobüslerden detaylar
- Taraftarların tezahüratları
- Gözaltı anları
- Taraftarların polise tepkisi
- Genel detaylar

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