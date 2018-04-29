DERBİ ÖNCESİ 4 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

* Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na geldi
* Beşiktaşlı 4 taraftar güvenlik güçlerince gözaltına alındı
Haber-Kamera: Serhan TÜRK - Ata SELÇUK / İSTANBUL DHA
Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.
4 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı. Öte yandan Vodafone Park'tan hareket eden otobüse binmeye çalışan bir taraftar düşerek hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (spor bülteninde geçildi)
-Kırık camlı otobüsten görüntü
-Taraftarların otobüsten inmeye çalışması
-Polisin taraftarların inişine izin vermemesi
-Beşiktaşlı 2 taraftarın gözaltına alınması
-Polisin kimlik kontrolü
-Taraftarların stada girişi
29.04.2018 - 17.06 Haber Kodu : 180429117
29.04.2018 - 17.09 Haber Kodu : 180429118
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