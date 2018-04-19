Derbide 20'den fazla gözaltı

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-OLAYLAR nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor.