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Derbide 20'den fazla gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

OLAYLAR nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-OLAYLAR nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor.

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