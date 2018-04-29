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Derbide 7 bin 51 polis görev yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Derbide 7 bin 51 polis görev yaptı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 7 bin 51 polis görev aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19.00'da başlayan maçta geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda, stadyumun içinde 2 bin 896, dışarıda ve güzergahlarda 4 bin 155 olmak üzere 7 bin 51 polis görev yaptı.

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derbi futbol

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