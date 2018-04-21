Derbideki olayların şüphelileri adım adım kameralardan izleniyor

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Derbi maçta çıkan olaylarda polis ekipleri 873 kameranın 4 saatlik görüntüsünü inceleyerek sahaya yabancı madde atan 36 kişi olduğu belirlendi, 20 kişinin kimliği tespit edildi. Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin Fenerbahçe tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı sırasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını dün geceden beri aralıksız olarak çok yönlü sürdürüyor.

873 KAMERANIN KAYDETTİĞİ YAKLAŞIK 210 BİN DAKİKA GÖRÜNTÜ

Derbi maçta yaşanan olayla ilgili stadyum ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan maç sırasında olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

20 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 9'U GÖZALTINDA

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kişiyi gözaltına aldı.