HABER

DERBİDEKİ OLAYLARIN ŞÜPHELİLERİ BÖYLE TESPİT EDİLİYOR…

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 23:11 | Son Güncelleme

- 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı andan olayların gerçekleştiği ana kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.  -Sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi.

- 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı andan olayların gerçekleştiği ana kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.
-Sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Olayla ilgili bu saate kadar 9 kişi gözaltına alındı.
-Şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Derbi maçta çıkan olaylarda polis ekipleri 873 kameranın 4 saatlik görüntüsünü inceleyerek sahaya yabancı madde atan 36 kişi olduğu belirlendi, 20 kişinin kimliği tespit edildi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı sırasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını dün geceden beri aralıksız olarak çok yönlü sürdürüyor.

873 KAMERANIN KAYDETTİĞİ YAKLAŞIK 210 BİN DAKİKA GÖRÜNTÜ
Derbi maçta yaşanan olayla ilgili stadyum ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan maç sırasında olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

20 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 9'U GÖZALTINDA
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kişiyi gözaltına aldı.

TRİBÜNDEKİ DAVRANIŞLARI MERCEK ALTINDA
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, derbi maçta yaşanan olayla ilgili maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki kamera görüntülerini dakika dakika inceledi. Ekipler öncelikle kamera kayıtlarından, yabancı maddesinin sahaya hangi tribünden atıldığını belirledi. Buna göre, tribünde bulunan herkesin el hareketleri ve davranışları tek tek inceleme altına aldı. Sahaya yabancı madde atan kişilerin görüntülerden tespit edilmesinin ardından ise polis ekipleri, şüphelilerin tribünde oturduğu koltukların maç başlamadan yaklaşık 4 saat öncesine kadarki kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri tespit etti.

MAÇTAN ÖNCE NELER YAPTIKLARI İNCELENİYOR
Polis ekipleri, stadyum kameralarından yaptıkları inceleme sonucunda sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce stadyum içinde neler yaptıklarını da inceledi. Bu incelemede şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

ELEKTRONİK KARTTAN KİMLİK KARŞILAŞTIRMASI
Ayrıca yapılan incelemelerde elektronik kart ile stadyuma giriş yapan şüphelilerin, tribündeki yerini almadan önce neler yaptıklarını belirleyerek elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

MAÇ ÖNCESİNDEN GERİYE DÖNÜK DETAYLI SOSYAL İNCELEME
Polis ekipleri, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, şüphelilerin stadyuma gelişleri, maç öncesinde aralarındaki bağlantı, şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.

'Futbol teröründen öte bir kumpas''Futbol teröründen öte bir kumpas'
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

İlginizi Çekebilir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.