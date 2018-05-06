"Derdimiz, terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak derdimiz, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi örgütlere karşı halkımızda bilinç oluşturmak, bu örgütlere karşı ilkeler, ölçüler, kıstaslar göstererek ufuklarını açmak ve yanlışı idrak edebilmelerini sağlamak." dedi.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da acı bir olay yaşadığını ancak o gün herkesin toplumun hassasiyetleri ve değer ilkelerine ne kadar sahip çıktığını da güçlü şekilde gördüğünü söyledi.

Bu sürecin arka planında toplumun hassasiyetlerinden vurulduğunun görüldüğünü dile getiren Akbulut, "Din üzerinden istismara yeltenerek insanların Allah inancı, ibadet algıları hatta peygamber tasavvurları zedelendi. Zekatımız, sadakamızla öğrencilerimizi, çocuklarımızı, dini hayatı toplumsal hayatla buluşturduğumuzu zannederken aslında bir taraftan toplumumuzun, milletimizin, vatanımızın içinin oyulduğunu göremedik." diye konuştu.

FETÖ'nün, saf ve temiz Anadolu halkının yaşadığı sıkıntılar ile baskılar sonrası çocuklarının başarı kazanıp sosyal statüye sahip olmalarını istemesini kullandığına işaret eden Akbulut, örgütün insanların algılarında göz boyaması yaptığını vurguladı.