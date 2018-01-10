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Dere ıslah çalışmasında lahit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- Muğla'nın Milas ilçesinde dere ıslahı çalışmasında ortaya çıkarılan Roma dönemine ait lahit korumaya alındı

Milas ilçesinde, dere ıslahı çalışmasında ortaya çıkarılan Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, müze yetkililerince korumaya alındı.

Hacıapti Mahallesi'nden geçen Balavca Deresi'nde ıslah çalışması sırasında, kazılan toprakta işlemeli bir lahit olduğunu fark eden işçiler, Milas Arkeoloji Müze Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Müze yetkilileri, üzüm salkımı kabartmalarıyla süslü lahdin kurtarılması için çalışma başlattı.

Arkeologlar gözetiminde kazı çalışması yapılan lahit, vince bağlanan halatlarla dere yatağından yaklaşık 5 saatte çıkarıldı.

Korumaya alınan lahdin Roma döneminde yaşamış soylu bir aileye ait olduğu belirlendi. Lahdin restorasyon işlemleri sonrasında Milas Gümüşkesen Arkeoloji Müzesinde sergileneceği bildirildi.

(AA)

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