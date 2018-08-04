Dere kenarında otururken av tüfeğiyle vuruldu

Samsun'un Canik ilçesinde dere kenarında oturan bir kadın av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
İlçenin 200 Evler Mahallesi'nde, arkadaşları Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö. (22) ile dere kenarında oturan Semanur A. (20) bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir av tüfeği ile vuruldu.
Yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Semanur A, arkadaşlarınca kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastaneye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çelişkili ifadeler veren kadının arkadaşları Erdal D, Ramazan Ç. ve Mehmet Ö'yü gözaltına aldı.
Olay yerindeki incelemede de kanlı bir tişort bulan ekiplerin konuya ilişkin araştırmasının sürdüğü belirtildi.
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