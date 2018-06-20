Dere yatağına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü dere yatağından itfaiye ekiplerince kurtarılan bir ayağı kırık yavru kedi hayvan barınağına teslim edildi.

Dervişpaşa Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi'nde suların çekildiği alanda yavru bir kedinin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek yavru kediyi kurtardı.

Bir kutunun içine konan yavru kedinin bir bacağının kırık olduğunu tespit eden ekipler, gerekli tedavisinin yapılması için yavru kediyi belediyeye ait hayvan barınağı yetkililerine teslim etti.

Kadirli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Murat Traş, yavru kedinin sağ ön ayağının bilek kısmında kırık olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Traş, barınakta misafir edecekleri kedinin tedavi ve bakımının ardından sahiplendirileceğini dile getirdi.

