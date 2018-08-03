HABER

Dere yatağındaki ruhsatsız binanın sahibi: Sel nedeni bina değil, köprü hatalı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

OPERATÖR: CANIMI SON ANDA KURTARDIM Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde aniden taşan derede sele kapılan iş makinesinin operatörü İshak Fil, korku dolu o anları anlattı.

OPERATÖR: CANIMI SON ANDA KURTARDIM Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde aniden taşan derede sele kapılan iş makinesinin operatörü İshak Fil, korku dolu o anları anlattı. İş makinesinin yolda park halinde olduğunu anlatan Fil, "Dere öyle bir geldi ki böyle bir şey olmaz. Sel yolun altını aldı. Çalıştırıp makineyi kurtarmak istedim ama makine çalışmadı. Ben aşağıya atladım. O sırada makine sele kapıldı. Ben canımı son anda kurtardım. Mal gitti, canımız yerinde. Ne yapalım?" dedi. İş makinesi sahibi İsa Fil de "Makine yolun üzerindeydi. Sel aniden geldi. Makineyi çalıştırıp kurtarmak istediler ama olmadı. Son anda operatör atlayıp kurtuldu. İş makinesi sulara kapılıp gitti. Böyle bir afet kimsenin başına gelmesin" diye konuştu. MAHSUR KALAN 5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI Rize'nin Kalkandere ilçesi Esendere köyündeki dere, şiddetli yağış nedeniyle yükseldi. Taşan dere, yaya köprüsünün yıkılmasına neden olunca bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile için ekipler seferber oldu. Olay yerine ulaşan Jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, mahsur kalan aileyi evden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. 5 EV BOŞALTILDI Rize'de şiddetli yağışların aralıklarla sürmesi nedeniyle Güzelyurt köyünde heyelan riski taşıyan 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Ev sahipleri, güvenli bölgedeki yakınlarının yanına yerleşti.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendiYavru köpeği sopayla döverken görüntülendi
SAT Komandosu Namık Ekin'den yeni Guinness Rekoru denemesiSAT Komandosu Namık Ekin'den yeni Guinness Rekoru denemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.