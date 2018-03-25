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Dereceye giren öğrencilere ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma, tenis ve gülle atma sporlarında yapılan yarışmalarda dereceye giren Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayarak ödüllendirdi.Kur’an- Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları, tenis ve gülle atma sporlarında dereceye giren Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrencilere ödül

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma, tenis ve gülle atma sporlarında yapılan yarışmalarda dereceye giren Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayarak ödüllendirdi.
Kur’an- Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları, tenis ve gülle atma sporlarında dereceye giren Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Kur’an- Kerim-i Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren Zeynep Gökçel, tenis müsabakalarında il birincisi ve İzmir’deki bölge finallerinde de Manisa’yı temsil edecek olan İlknur Zeynep Alıcı, Gülbahar Erat, Berfin Çeçen, Sümeyye Ulaş, Ayşe Bulut, Buket Eve, Zeynep Gökçel, Habibe Yalçınkaya ile gülle atma sporunda il birincisi ve akabinde Denizli’de yapılan müsabakalarda bölge üçüncüsü olan Dilara Kılıçkaya’yı makamında kabul eden Ebubekir Ermiş öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. İmam Hatip Lisesinin spor alanındaki başarısındaki dolayı Beden Eğitimi öğretmeni Adnan Akgün’ü de tebrik eden Ermiş başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Dereceye giren öğrencilere ödül

Dereceye giren öğrencilere ödül

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