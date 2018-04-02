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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Derecik Beldesi’ne bağlı olan, 1994 yılında terör olayları nedeniyle boşaltılan Balkaya eteklerinde bulunan Koçyiğit köyünde köye dönüş şenliği düzenlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaylaların vatandaşlara açılması konusunda verdiği talimatın ilk meyveleri Hakkari’de verilmeye başlandı.

Hakkari’nin Derecik Beldesi’ne bağlı olan, 1994 yılında terör olayları nedeniyle boşaltılan Balkaya eteklerinde bulunan Koçyiğit köyünde köye dönüş şenliği düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaylaların vatandaşlara açılması konusunda verdiği talimatın ilk meyveleri Hakkari’de verilmeye başlandı. Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve AK Parti Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya öncülüğünde, 25 yıldır PKK’dan dolayı boşatılan köyde dönüş şenliği gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenen Koçyiğit köyü ve Silo Yaylası’na çıkan Derecik halkı, köy ve yaylalara çıkmanın sevincini yaşadı. Sabah saatlerinde Derecik Belediyesi önünde toplanan, aralarında Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Derecik Belediye Başkan Ekrem Çetinkaya’nın da bulunduğu yüzlerce kişi, 14 kilometre yürüyerek PKK’lılardan temizlenen Koçyiğit ve Silo yaylalarına çıktı. Yürüyüşe katılan vatandaşlara Yüksekovalı dağcılar da eşlik etti. Köy meydanında toplanan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Silo Yaylası’nda kamp kuran vatandaşlara belediye tarafından öğle yemeği dağıtıldı.
AK Parti’li Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, “Ülkemizde huzur sağlandığı takdirde tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olan Koçyiğıt köyünün halkı artık bu köyün yaylası olarak kullanarak yaz mevsimlerinde evlerini taşımaları bekliyor” dedi.
Nihan Şin isimli vatandaş ise “Çok mutluyuz doğduğumdan beri ilk defa köye geldik. Doğduğumdan beri hep acı çektim. Şimdi çok huzurluyum çocuklarımızı doğduğumuz köye getirdim ondan dolayı çok mutluyuz. Teröristlerden dolayı evlerimizi köyümüzü bırakıp gittik. Ben küçük yaştayken annem PKK’lılar tarafından öldürüldü. Ben daha 15 günlükken annemi kaybettim, annesizliğin ne olduğunu iyi biliyorum. Şimdi iyiyim annemin yüzünü göremedim. 25 yıl aradan sonra tekrar köye dönmenin sevincini yaşıyorum. Buralar teröristlerden arındıktan sonra ilk defa bugün gelebildik. İnşallah böyle huzurlu bir ortam olur, çok mutluyuz Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Kemal Kaya isimli vatandaş ise "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, onların sayesinde inşallah köylerimize geri döneceğiz. Terör nedeniyle köyümüze gelemiyorduk. PKK’lılar nedeniyle devletimiz bizi köyden alıp merkeze getirdi. Şimdi köyümüz terörden arındıktan sonra tekrar köyümüze şenlik havasında ilk kez geri dönmemin mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet güvenliği sağlarsa tekrardan köyümüzde yaşamak istiyoruz" dedi.

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü

Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndü
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