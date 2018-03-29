Derede kaybolan polis, 58'i dalgıç 430 kişi ve helikopterle aranıyor (2)

DEREDE KELEPÇE BULUNDU Trabzon’un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Ekip otosunun dereye düştüğü alanda iş makinesi ile yapılan kazı sırasında 1 kelepçe bulundu. Kayıp polise ait olduğu sanılan kelepçenin bulunmasının ardından o alanda çalışma yoğunlaştırıldı.