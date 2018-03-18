Dereden düve kurtarma operasyonu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi İskefiye Deresi’ne düşen düve itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.
Çarşıbaşı ilçesinde düvesinin İskefiye Deresi’ne indiğini ve indiği yerden çıkamadığını belirten Hayrullah Kara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine dereye gelen ekipler, dere kenarında ıslah çalışması yapıldığı için kayalardan düveyi çıkartamayınca vinç yardımı ile düveyi bulunduğu yerden çıkartmaya karar verdi. Vince iple bağlanan düve uzun uğraşlar sonucunda dere içinden çıkartılarak kamyonetin içerisine konularak sahibine teslim edildi.
Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha önce de Of ve Beşikdüzü ilçelerinde dere içerisine düşüp dere kenarındaki ıslah çalışması nedeniyle dereden çıkamayan karacaları kurtarmıştı.
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