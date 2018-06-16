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Dereköy Sınır Kapısı modernize edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel: - "25 yıldır büyük emekler verdiğimiz Dereköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi için sona yaklaştık. Kapımız inşallah 100 milyon liralık bütçe ile yıl içerisinde modernize edilecek"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın modernize edileceğini bildirdi.

Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi için avan projesinin hazırlandığını söyledi.

Sınır kapısının modernize edilme aşamasında olduğunu ifade eden Altıntel, kapının modernizasyonunu çok önemsediklerini aktardı.

Modernizasyon çalışmalarının yıl içerisinde başlayacağına inandığını dile getiren Altıntel, "25 yıldır büyük emekler verdiğimiz Dereköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi için sona yaklaştık. Kapımız inşallah 100 milyon liralık bütçe ile yıl içerisinde modernize edilecek. Dereköy Sınır Kapısı'ndaki giriş ve çıkışlara bakıldığında 5 bin otobüs, 82 bin otomobil geçiş yapıyor. 650-700 bin de insan giriyor." diye konuştu.

Yıl içerisinde kapıyı modernize edilmiş bir şekilde hizmete açmayı hedeflediklerini vurgulayan Altıntel, kapının kente büyük bir katma değer sağlayacağını anlattı.

Çalışmaların 3 ayda tamamlanacağını ifade eden Altıntel, "Modernizasyon çalışmalarını yaklaşık 3 ayda yaparız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan tahsis ettiğimiz yeni alan ile sahamızı genişlettik. Kapımız 3 giriş, 3 çıkış x-raylı modern ve parkı olan bir sınır kapısı olacak." dedi.

Altıntel, modernizasyon çalışmalarının ardından da kapının tır trafiğine açılması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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dereköy sınır kapısı KTB modernize

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