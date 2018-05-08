Dereköy Sınır Kapısı'nın restorasyon çalışmaları

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Dereköy Sınır Kapısı'nın restorasyonu için TOBB proje çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Soner Ilık'ı makamında ziyaret eden Günay, burada yaptığı konuşmada, Dereköy Sınır Kapısı'nın modern hale gelmesi için proje çalışmalarının TOBB tarafından başlatıldığını söyledi.
Dereköy Sınır Kapısı'nın en kısa sürede modernize edileceğine inandığını dile getiren Günay, bu projeyi önemsediklerini ifade etti.
Kırklareli için kapının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Günay, "Dereköy Sınır Kapısı'nın restorasyonu için TOBB proje çalışmalarını sürdürüyor. Kapının restore edilmesi Kırklareli'nin ekonomisini de güçlendirecek. Temel hedefimiz bölgenin daha nitelikli zenginleşmesi, kalkınmasıdır Çok özel bir bölgedeyiz. Çünkü Kırklareli'nden gerek Yunanistan gerekse Bulgaristan yaklaşık 30 dakikalık bir mesafede. Bu nedenle Dereköy Sınır Kapısının restorasyonu çok önemlidir." diye konuştu.
Bulgaristan tarafında da yolun genişletilmesi için çalışmaların başlatılması gerektiğini aktaran Günay, kapının restorasyonu ile hiçbir sıkıntı yaşanmayacağına inandığını sözlerine ekledi.
Ilık ise Dereköy Sınır Kapısı'nın restorasyonunu önemsediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Ziyaret, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.
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