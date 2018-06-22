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Dereye atılan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Dereye atılan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çuvalın içine konularak dereye atılan 4 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukuryurt Mahallesinden geçen dereden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Beledieysi İtfaiyesi ekipleri yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına inerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede ağzı kapalı bir çuvalın içinde 3'ü yavru 4 kedi bulundu.

Dere yatağından kurtarılan kedilere mahalle sakinleri sahip çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kedi Tekirdağ

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