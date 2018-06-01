Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü kayıp

Trabzon'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapıldığı tahmin edilen sürücü aranıyor.

Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda Yücel Öztürk'ün (53) kullandığı 61 VL 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Maçka Deresi'ne yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sürücüye ulaşılamadı.

Ekipler, Öztürk'ün akıntıya kapıldığı ihtimali üzerine dere boyunca arama çalışması yapıyor.

