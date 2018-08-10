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Dergilik'ten temmuzda 5 milyon yayın indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik'ten, temmuz ayında 5 milyon yayın indirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik'ten, temmuzda 5 milyon yayın indirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, temmuzda okuma rekorunu yineledi.

Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform olan Dergilik’ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. 4 milyon 776 bin dergi ve 892 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 7,5 artış kaydedildi.

Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 32 milyon 120 bin içerik indirildi. Temmuz’da 416 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Temmuz itibarıyla Dergilik uygulaması 6,8 milyon kez indirilmiş oldu. Temmuz’da ilk defa 1 milyondan fazla tekil kişi dergi ya da gazete indirdi. Temmuzda en çok mizah dergileri okunurken, ikinci sırada kadın, üçüncü sırada anne kategorisinde dergiler takip edildi.

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- 1000 yabancı popüler yayın da rafta

Türkiye'de yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı.

1000’den fazla yabancı dergi ve gazete, uygulama üzerinden bin 500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam bin 700’e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün olabiliyor. Dergilik ile ilgili son gelişmeler sosyal medya hesapları takibe alınarak öğrenilebiliyor.

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Dergilik Turkcell

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